“Ora è sicuro”. Antonella Fiordelisi e Donnamaria, dopo il GF Vip c’è la conferma secca e certa (Di lunedì 27 marzo 2023) Sta facendo discutere l’ultima immagine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali comunque sembrano avere un affiatamento sempre maggiore. Da quando anche lei è uscita dal GF Vip 7, non si sono mollati un attimo. Ogni giorno che passa condividono bellissime storie e foto insieme, ma i fan si sono accorti di un dettaglio eloquente che ha lasciato tutti perplessi. E ora si aspettano spiegazioni da parte della ragazza, che pare essere al settimo cielo per questa relazione. A breve vi diremo tutto su questa Instagram story di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma intanto il GF Vip 7 e Alfonso Signorini hanno ricevuto una brutta notizia dopo l’eliminazione della ragazza. Un calo di ascolti considerevole come si diceva all’inizio e non occorre fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Sta facendo discutere l’ultima immagine died Edoardo, i quali comunque sembrano avere un affiatamento sempre maggiore. Da quando anche lei è uscita dal GF Vip 7, non si sono mollati un attimo. Ogni giorno che passa condividono bellissime storie e foto insieme, ma i fan si sono accorti di un dettaglio eloquente che ha lasciato tutti perplessi. E ora si aspettano spiegazioni da parte della ragazza, che pare essere al settimo cielo per questa relazione. A breve vi diremo tutto su questa Instagram story died Edoardo, ma intanto il GF Vip 7 e Alfonso Signorini hanno ricevuto una brutta notizial’eliminazione della ragazza. Un calo di ascolti considerevole come si diceva all’inizio e non occorre fare ...

