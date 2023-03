Operazione antimafia fra tarantino, leccese, brindisino, barese e Sardegna Carabinieri (Di lunedì 27 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinier del comando provinciale di Tarantoi: È in corso, nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, Bari e Nuoro, una vasta Operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Direzione Distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini, nei confronti di 19 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. All’attività stanno partecipando circa 130 Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, con l’ausilio dei Nuclei ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinier del comando provinciale di Tarantoi: È in corso, nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, Bari e Nuoro, una vasta, condotta daidel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Direzione Distrettuale, che ha coordinato le indagini, nei confronti di 19 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. All’attività stanno partecipando circa 130del Comando Provinciale di Taranto, con l’ausilio dei Nuclei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Operazione antimafia @_Carabinieri_ fra tarantino, leccese, brindisino, barese e #Sardegna #Taranto #Bari #Brindisi… - concentrazione : #mafia, operazione Hesperia. Chieste 27 condanne in abbreviato - AlqamahPost : Operazione antimafia 'Hesperia': chiesta la condanna di ventisette ... - - Tp24it : Mafia, operazione Hesperia. Chieste 27 condanne in abbreviato - Luc1396 : RT @reportdifesa: PALERMO. Alle prime ore di stamattina, in Palermo e Bagheria, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo d… -