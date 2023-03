Oneri Agenzia europea medicinali | audizione della Fondazione Telethon

(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA – Martedì 28 marzo la Commissione Affari socialiCamera svolgerà l’, nell’ambito dell’esameProposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e suglispettanti all’per i, che modifica il regolamento Ue 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento comunitario n. 297/95 del Consiglio e il regolamento Ue n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.30, e l’si terrà in videoconferenza. L'articolo L'Opinionista.

nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento Ue ...