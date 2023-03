Onde elettromagnetiche per la biodifesa Lo scudo di Elettronica

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’ambito dellaricopre un ruolo sempre più centrale per le Forze armate, in quanto la governance di questo dominio fornisce un importante strumento per la tutela della sicurezza nazionale di fronte a minacce virali. Questo è il cuore di quanto emerso dal workshop didedicato alla necessità di sviluppare competenze nazionali nell’ambito del dominio dellatenutosi oggi presso la sede del Segretariato generale della Difesa, a cui hanno partecipato rappresentanti delle Forze armate e delle istituzioni. Le esigenze dimilitare Come illustrato dal segretario generale della Difesa, generale Luciano Portolano, la ricerca e l’innovazione tecnologica sono fondamentali per far fronte alle future minacce da agenti patogeni. Per questo SegreDifesa è impegnata nel sostegno a questo tipo di ...