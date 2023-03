**Omicidio Willy: processo d'Appello al via domani a Roma** (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Si apre domani a Roma davanti ai giudici della prima Corte d'Assise d'Appello il processo di secondo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado i giudici della Corte d'Assise di Frosinone hanno condannato all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli. Secondo i giudici di primo grado, tutti e quattro gli imputati “avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo” si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 4 luglio. “L'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena di una disputa sino ad allora solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Si aprea Roma davanti ai giudici della prima Corte d'Assise d'ildi secondo grado per l'omicidio diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado i giudici della Corte d'Assise di Frosinone hanno condannato all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli. Secondo i giudici di primo grado, tutti e quattro gli imputati “avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azionepotesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo” si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 4 luglio. “L'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena di una disputa sino ad allora solo ...

