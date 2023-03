Omicidio Willy, al via domani il processo d'appello (Di lunedì 27 marzo 2023) Parte domani il processo in Corte d'assise d'appello per l'assassinio del giovane Willly Monteiro Duarte di Paliano, ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro (Roma) la sera del 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Parteilin Corte d'assise d'per l'assassinio del giovane Willly Monteiro Duarte di Paliano, ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro (Roma) la sera del 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erinni15 : RT @chilhavistorai3: Ucciso da pedofili: Un abbraccio a familiari di Willy Branchi, colpiti dalla perdita di sua mamma Bice. Per anni si è… - venetianspring : RT @Animalistiitaly: I #FRATELLIBIANCHI CONDANNATI ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI WILLY, ORA ACCUSATI PER UCCISIONE DI ANIMALI! Il 13 giug… - laredazzi : RT @chilhavistorai3: Ucciso da pedofili: Un abbraccio a familiari di Willy Branchi, colpiti dalla perdita di sua mamma Bice. Per anni si è… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Ucciso da pedofili: Un abbraccio a familiari di Willy Branchi, colpiti dalla perdita di sua mamma Bice. Per anni si è… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Ucciso da pedofili: Un abbraccio a familiari di Willy Branchi, colpiti dalla perdita di sua mamma Bice. Per anni si è… -