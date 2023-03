Omicidio a Roma: ‘Aiuto, mi stanno uccidendo’, chiama la polizia mentre lo ammazzano in diretta (Di lunedì 27 marzo 2023) Omicidio a Roma nella notte di oggi, 27 marzo. Ad avvisare proprio l’uomo vittima dell’agguato mortale, avvenuto al Tuscolano, in via di Pisoni intorno a mezzanotte e mezza. “Aiuto, mi hanno appena sparato, mi stanno uccidendo, correte”, ha detto l’uomo, segnalando il proprio indirizzo al NUE 112. La corsa degli agenti Gli agenti hanno inviato immediatamente una volante nell’appartamento di via di Pisoni, a poca distanza da Porta Furba, dove solo qualche settimana fa era stato commesso l’Omicidio di Luigi Finizio e lì, riverso a terra sull’uscio di casa, hanno trovato il orpo privo di vita di un uomo di 54 anni. L’uomo, un pregiudicato Romano, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco al torace. Sul posto, oltre agli uomini della Volante, sono giunti gli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023)nella notte di oggi, 27 marzo. Ad avvisare proprio l’uomo vittima dell’agguato mortale, avvenuto al Tuscolano, in via di Pisoni intorno a mezzanotte e mezza. “Aiuto, mi hanno appena sparato, miuccidendo, correte”, ha detto l’uomo, segnalando il proprio indirizzo al NUE 112. La corsa degli agenti Gli agenti hanno inviato immediatamente una volante nell’appartamento di via di Pisoni, a poca distanza da Porta Furba, dove solo qualche settimana fa era stato commesso l’di Luigi Finizio e lì, riverso a terra sull’uscio di casa, hanno trovato il orpo privo di vita di un uomo di 54 anni. L’uomo, un pregiudicatono, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco al torace. Sul posto, oltre agli uomini della Volante, sono giunti gli agenti della ...

