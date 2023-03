Omicidio a Roma ‘Aiuto | mi stanno uccidendo’ | chiama la polizia mentre lo ammazzano in diretta | morto Andrea Fiore

(Di lunedì 27 marzo 2023)nella notte di oggi, 27 marzo. Ad avvisare proprio l’uomo vittima dell’agguato mortale, avvenuto al Tuscolano, in via di Pisoni intorno a mezzanotte e mezza. “Aiuto, mi hanno appena sparato, miuccidendo, correte”, ha detto l’uomo, segnalando il proprio indirizzo al NUE 112. La corsa degli agenti Gli agenti hanno inviato immediatamente una volante nell’appartamento di via di Pisoni, a poca distanza da Porta Furba, dove solo qualche settimana fa era stato commesso l’di Luigi Finizio e lì, riverso a terra sull’uscio di casa, hanno trovato il corpo privo di vita di un uomo di 54 anni. L’uomo, un pregiudicatono, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco al torace. Sul posto, oltre agli uomini della Volante, sono giunti gli agenti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovoSud : Omicidio la scorsa notte a Roma, pregiudicato ucciso nella sua abitazione - vivereitalia : Omicidio a Roma, 54enne ucciso a colpi di pistola al Tuscolano - News24_it : Omicidio a Roma, 54enne ucciso a colpi di pistola al Tuscolano - romatoday : Omicidio a Roma: uomo ucciso in casa con un colpo di pistola al torace - ledicoladelsud : Omicidio a Roma, 54enne ucciso a colpi di pistola al Tuscolano -

... il pm, Elena Neri, ha aperto un fascicolo contro ignoti perstradale. Oggi, nella ... si sono affidati all'avvocato Erdis Doraci del foro di. 'Stiamo verificando l'evitabilità dell'...Non sono stati loro e vanno assolti. Al massimo si può contestare l'preterintenzionale e non quello volontario. Si basa su questi due pilastri la difesa dei ...- si discuterà in appello a. ...questa notte a. Un uomo di 54 anni è stato ucciso in casa da colpi di arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via dei Pisoni, nella zona di Torpignattara. Ad ...

Due donne sono state arrestate ieri per la morte del bambino circonciso giovedì sera vicino Roma. La mamma del piccolo è stata invece denunciata a piede libero. Tutte e tre ...Omicidio a Roma, ancora nella zona del Quadraro. Un uomo di 54 anni, A.F. le sue iniziali, è stato ucciso nel proprio appartamento di via dei Pisoni a Roma, nei pressi della stazione della metro A di ...