Omicidio a Roma, 54enne ucciso a colpi di pistola al Tuscolano (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 54 anni è stato ucciso con un colpo di pistola al torace in via dei Pisoni, nel quartiere Tuscolano, a Roma. L'uomo, che ha diversi precedenti, ha chiamato la polizia intorno a mezzanotte chiedendo aiuto e dicendo di essere stato ferito da colpi di arma da fuoco. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato già morto dietro alla porta di casa. Sull'Omicidio indaga la Squadra Mobile di Roma. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

