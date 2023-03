Omicidio a Mergellina, Valda: “Dispiace per 18enne ma non l’ho ucciso io” (Di lunedì 27 marzo 2023) “Mi Dispiace per la morte di quel ragazzo, ma io sono innocente, perché avevo una pistola a salve, qualcun altro ha sparato colpi veri, non io”. È quanto avrebbe confidato Francesco Pio Valda, 20 anni, al garante dei detenuti Samuele Ciambriello, nel corso di una sua visita nel carcere di Secondigliano. Omicidio a Mergellina, Valda: “Dispiace L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) “Miper la morte di quel ragazzo, ma io sono innocente, perché avevo una pistola a salve, qualcun altro ha sparato colpi veri, non io”. È quanto avrebbe confidato Francesco Pio, 20 anni, al garante dei detenuti Samuele Ciambriello, nel corso di una sua visita nel carcere di Secondigliano.: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

