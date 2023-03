Omicidio a Mergellina | Manfredi al Viminale | «Più agenti di notte | movida da blindare»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Una notte con i coetanei di Francesco Pio: 'Vogliamo più controlli' - Il primo weekend di movida dall'omicidio di Merge… - TgrRaiCampania : Una notte con i coetanei di Francesco Pio: 'Vogliamo più controlli' - Il primo weekend di movida dall'omicidio di M… - infoitinterno : Omicidio a Mergellina, Valda: «Mi dispiace per Francesco Pio, non sono stato io a sparargli». Il giallo delle scarp… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: La #movida violenta a #Napoli. Tanti controlli, ma solo fino a mezzanotte - A #Mergellina il primo sabato sera dopo l'o… -

Ieri e stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli "chalet" died hanno identificato 336 persone, controllato 169 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 34 violazioni del Codice della Strada ...Gli uomini dell'ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, insieme con quelli della Polizia locale si sono concentrati proprio nella zona degli chalet didove si sono ...Napoli .blindata dopo l'di Francesco Pio Maimone, 18 anni, ucciso per errore con un colpo di pistola lo scorso weekend. Sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine nella zona degli ...

Omicidio a Mergellina, Valda: «Mi dispiace per Francesco Pio, non sono stato io a sparargli». Il giallo delle ilmattino.it

Il primo weekend di movida dall'omicidio di Mergellina trascorre senza incidenti. E sono i ragazzi a chiedere maggiore sicurezza ...È la prima cosa che ha fatto, quando è arrivato in un posto sicuro: ha buttato via la pistola, quella con cui aveva da poco ammazzato un ragazzo di 18 anni, e ha buttato via le ...