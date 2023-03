Olimpiadi invernali giovanili 2028, Coni lancia candidatura Lombardia-Trentino (Di lunedì 27 marzo 2023) Il consiglio nazionale del Coni ha approvato e deliberato la candidatura di Lombardia e Trentino Alto-Adige per le Olimpiadi invernali giovanili del 2028. Lo stesso presidente del comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, ha spiegato la situazione: “Mercoledì saremo a Losanna per incontrare il presidente del Cio Thomas Bach – afferma il numero uno dello sport italiano – Oltre a parlare di Milano-Cortina 2026, ufficializzeremo anche questa candidatura. Vogliamo sfruttare la legacy dei Giochi di due anni prima, non servirà costruire nulla e per i Giochi giovanili l’outdoor della pista di pattinaggio a Baselga di Pinè è assolutamente sufficiente. Non serviranno grandi investimenti.” Stavolta quindi saranno le due ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Il consiglio nazionale delha approvato e deliberato ladiAlto-Adige per ledel. Lo stesso presidente del comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, ha spiegato la situazione: “Mercoledì saremo a Losanna per incontrare il presidente del Cio Thomas Bach – afferma il numero uno dello sport italiano – Oltre a parlare di Milano-Cortina 2026, ufficializzeremo anche questa. Vogliamo sfruttare la legacy dei Giochi di due anni prima, non servirà costruire nulla e per i Giochil’outdoor della pista di pattinaggio a Baselga di Pinè è assolutamente sufficiente. Non serviranno grandi investimenti.” Stavolta quindi saranno le due ...

