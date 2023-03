Olimpia Milano stop a Brescia, la Virtus ringrazia e allunga (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa ieri la 23esima giornata di LegaBasket con diversi risultati sorprendenti che hanno parzialmente modificato la gerarchie di classifica. In modo parziale perché non ci sono stati sostanziali cambiamenti, bensì accorciamenti o allunghi. Come nel caso dell’Olimpia Milano, la cui sconfitta a sorpresa contro Brescia ha consentito alla Virtus Bologna, vincente a Pesaro, di allungare in vetta. Vediamo dunque cosa è successo nell’ultimo turno. L’Olimpia Milano si ferma a Brescia Olimpia Milano (Photo credits: Olimpia Milano).Scatto decisivo in vetta alla classifica per la Virtus Bologna che ha approfittato dello stop ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa ieri la 23esima giornata di LegaBasket con diversi risultati sorprendenti che hanno parzialmente modificato la gerarchie di classifica. In modo parziale perché non ci sono stati sostanziali cambiamenti, bensì accorciamenti o allunghi. Come nel caso dell’, la cui sconfitta a sorpresa controha consentito allaBologna, vincente a Pesaro, dire in vetta. Vediamo dunque cosa è successo nell’ultimo turno. L’si ferma a(Photo credits:).Scatto decisivo in vetta alla classifica per laBologna che ha approfittato dello...

