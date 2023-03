Olimpia Milano, Messina: “Efes squadra esperta, bisogna fare una gara di personalità” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato alla vigilia del match di Eurolega 2022/2023 contro l’Anadolu Efes, decisivo per l’accesso ai play-off: “Vogliamo disputare un’altra gara di personalità e qualità, come quelle giocare in Eurolega nell’ultimo mese e mezzo. Sarà importante attingere a tutte le risorse per recuperare energie fisiche e mentali“. Messina ha poi parlato degli avversari: “L’Efes è una squadra esperta e talentuosa, che ha vinto gli ultimi due titoli e vuole trionfare davanti al suo pubblico. Avendo giocato due partite di Eurolega già la scorsa settimana, per noi non sarà facile affrontarla“. I meneghini saranno chiamati a un’impresa ad Istanbul ma potranno contare sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ettore, coach dell’, ha parlato alla vigilia del match di Eurolega 2022/2023 contro l’Anadolu, decisivo per l’accesso ai play-off: “Vogliamo disputare un’altradie qualità, come quelle giocare in Eurolega nell’ultimo mese e mezzo. Sarà importante attingere a tutte le risorse per recuperare energie fisiche e mentali“.ha poi parlato degli avversari: “L’è unae talentuosa, che ha vinto gli ultimi due titoli e vuole triondavanti al suo pubblico. Avendo giocato due partite di Eurolega già la scorsa settimana, per noi non sarà facile affrontarla“. I meneghini saranno chiamati a un’impresa ad Istanbul ma potranno contare sul ...

