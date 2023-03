“Oggi saprete tutto di me”. GF Vip 7, l’annuncio definitivo di Tavassi: ha già avvisato gli altri (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, Edoardo Tavassi parla di quello che succederà Oggi, lunedì 27 marzo. La nuova puntata del reality di Alfonso Signorini si avvicina e ovviamente c’è grandissima tensione nella Casa. Stasera si scoprirà infatti chi potrà accedere alla finale dopo i ticket per Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Grandi chance le ha Nikita Pelizon, almeno stando a quanto riportano i sondaggi che la vedono primeggiare con ben il 57,28% dei voti. Al secondo posto si è classificato Edoardo Tavassi, che è il primo dei maschietti. Per la prima volta, infatti, al GF Vip 7 il potere è donna visto che tutte le finaliste fino ad ora sono appunto appartenenti al cosiddetto sesso debole. Debole manco per sogno, ovviamente, e il GF Vip lo conferma. Per la cronaca il fratello di Guendalina Tavassi ha ottenuto il 27,84% dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) GF Vip, Edoardoparla di quello che succederà, lunedì 27 marzo. La nuova puntata del reality di Alfonso Signorini si avvicina e ovviamente c’è grandissima tensione nella Casa. Stasera si scoprirà infatti chi potrà accedere alla finale dopo i ticket per Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Grandi chance le ha Nikita Pelizon, almeno stando a quanto riportano i sondaggi che la vedono primeggiare con ben il 57,28% dei voti. Al secondo posto si è classificato Edoardo, che è il primo dei maschietti. Per la prima volta, infatti, al GF Vip 7 il potere è donna visto che tutte le finaliste fino ad ora sono appunto appartenenti al cosiddetto sesso debole. Debole manco per sogno, ovviamente, e il GF Vip lo conferma. Per la cronaca il fratello di Guendalinaha ottenuto il 27,84% dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nikxyoon : RT @nikxyoon: Io oggi inizio a fare il PCTO con gli anziani (rsa), a me capita insieme con un'altra compagna (amica più stretta in classe),… - nikxyoon : Io oggi inizio a fare il PCTO con gli anziani (rsa), a me capita insieme con un'altra compagna (amica più stretta i… - allegrountore : @Qui_e_Ora_ViVi @TomCatLio E quando voi finirete la PUBERTÀ e diventerete adulti, saprete dove sono io. Tornate a s… - OlenaBarda : @Antonel38567888 @darioleone @GiovaQuez La guerra in Donbas è iniziata nel 2014 con l’invasione russa. Il resto è l… - Salvo24saltato : Oggi non è un buongiorno e ora purtroppo saprete perché: ho il cuore a pezzi perché Barbara Palvin si è fidanzata u… -