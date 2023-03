(Di lunedì 27 marzo 2023) Oltre la metà le quote per il lavoro stagionale attese principalmente nelle aziende agricole, oltre che nel settore turistico alberghiero

Scattail 'day' per l'arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) di programmazione ...Le quote per il lavoro stagionale riguardano principalmente le campagne. Sono 358mila gli addetti stranieriOltre la metà le quote per il lavoro stagionale attese principalmente nelle aziende agricole, oltre che nel settore turistico alberghiero È il giorno delday per l'arrivo in Italia degli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi. Il numero, superiore di circa 13.000 unità rispetto alle 69.700 del 2022, è quello previsto dal ...

Oggi click day per decreto flussi, dove si concentra la maggiore richiesta di manodopera Il Sole 24 ORE

Scatta oggi il «click day» per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm ...Click day decreto flussi per lavoratori extracomunitari: si parte oggi con la richiesta di autorizzazione per 87.750 ingressi. Sono 20.000 in più rispetto allo scorso anno. Ma ne servono molti di più.