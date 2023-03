Oggi 27 marzo: Beato Francesco Faà di Bruno. Un segno soprannaturale è legato alla sua figura (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Beato festeggiato Oggi fu un uomo di grande ingegno diventato sacerdote in età tardiva. Spese tutti i suoi averi in opere di carità per le donne più povere e sfruttate del tempo. Lo scrittore Vittorio Messori, in uno dei suoi ultimi libri, ha raccontato un segno soprannaturale legato a Francesco Faà di Bruno. Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilfesteggiatofu un uomo di grande ingegno diventato sacerdote in età tardiva. Spese tutti i suoi averi in opere di carità per le donne più povere e sfruttate del tempo. Lo scrittore Vittorio Messori, in uno dei suoi ultimi libri, ha raccontato unFaà diL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Oggi il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi si sono consacrate la Chies… - StefanoPutinati : Il 26 marzo del 2000 Vladimir Putin viene eletto presidente della Russia. Succede a Boris Eltsin dimessosi nel dice… - ItalianAirForce : È cento volte bello! Oggi siamo noi a ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e l’affetto che ci state dimostrando… - Tag43_ita : Guten Tag Oggi #27marzo Quentin Tarantino compie 60 anni. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno con la scena in… - ViViCentro : ACCADDE OGGI 27 Marzo è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, ev… -