Offerte Amazon di primavera da oggi 27 marzo: cosa potete trovare (Di lunedì 27 marzo 2023) Amazon è sul punto di lanciare le sue Offerte di primavera a partire da oggi 27 marzo, con sconti fino al 40% fino al 29 marzo. I prodotti scontati saranno tanti, molti dei quali afferenti al mondo tech. La promozione partirà dalle ore 18 del 27 marzo, per termine alle 23.59 del giorno 29 dello stesso mese. Ci saranno sconti diretti sugli articoli dell'e-commerce, oltre che a diverse promozioni speciali anche per i servizi Amazon più popolare (sia quelli di carattere musicale che quelli dedicati alla lettura in formato digitale). Le Offerte Amazon di primavera riguarderanno anche i dispositivi con il marchio dell'e-commerce, su cui sarà possibile risparmiare fino a 60 euro (come nel caso di Echo Dot ...

