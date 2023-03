Oceaniche proteste in Israele, Netanyahu congela la riforma della Giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Destituisce il ministro della Difesa che ha chiesto lo stop alla legge che minaccia l'autonomia del potere giudiziario ed esplode la protesta in tutto il Paese nella notte. Bloccati tutti i voli da Tel Aviv. L'estrema destra di Ben Gvir minaccia di far cadere il governo davanati alla decisione di fermare l'iter legislativo.Gli Usa: siamo profondamente preoccupati. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 marzo 2023) Destituisce il ministroDifesa che ha chiesto lo stop alla legge che minaccia l'autonomia del potere giudiziario ed esplode la protesta in tutto il Paese nella notte. Bloccati tutti i voli da Tel Aviv. L'estrema destra di Ben Gvir minaccia di far cadere il governo davanati alla decisione di fermare l'iter legislativo.Gli Usa: siamo profondamente preoccupati.

