Ocean Viking: "I libici bastonavano i migranti. Poi hanno puntato il fucile contro di noi" (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi era presente a bordo della nave della Ong Sos Mediterranee racconta il soccorso tentato sabato mattina a un gommone sgonfio nelle acque internazionali: "La motovedetta è arrivata a tutta velocità e ci ha minacciato, come dovremmo sentirci se, ogni volta che ci prepariamo per un salvataggio, dobbiamo chiederci se ci spareranno?"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Stamattina la 'Guardia Costiera libica' ha sparato dei colpi verso la nave Ocean Viking in acque internazionali. Lo… - repubblica : Un gommone con 80 persone a bordo in difficoltà: Ocean Viking cerca di soccorrerlo e la guardia costiera libica gli… - SeaWatchItaly : La cosiddetta Guardia costiera libica ha minacciato l'equipaggio della #OceanViking, attaccandolo e sparando in ari… - fabiobellentani : RT @AlekosPrete: «Spari contro Ocean Viking? Non lo so, ma Ong ostacolano i soccorsi in mare». Giovanni Donzelli, segretario della Camera d… - Bea18720907 : RT @AlekosPrete: «Spari contro Ocean Viking? Non lo so, ma Ong ostacolano i soccorsi in mare». Giovanni Donzelli, segretario della Camera d… -