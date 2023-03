Nuovo singolo per i Pinguini Tattici Nucleari: venerdì esce «Coca zero» (Di lunedì 27 marzo 2023) la novità. I Pinguini Tattici Nucleari tornano con «Coca zero», il Nuovo singolo, dal 31 marzo. Una canzone «diversa dalle altre» annunciano. Con anche un’altra notizia: il 10 aprile si esibiranno a Londra. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 marzo 2023) la novità. Itornano con «», il, dal 31 marzo. Una canzone «diversa dalle altre» annunciano. Con anche un’altra notizia: il 10 aprile si esibiranno a Londra.

