Nuova normativa in materia di whistleblowing: novità, obblighi, adempimenti e sanzioni (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing e pone una disciplina normativa volta a garantire un ... Leggi su cybersecurity360 (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva 2019/1937 sule pone una disciplinavolta a garantire un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fincalcaterra : Nuova normativa in materia di whistleblowing: novità, obblighi, adempimenti e sanzioni - OverSecurity : Nuova normativa in materia di whistleblowing: novità, obblighi, adempimenti e sanzioni Con la pubblicazione del D.… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DR. FRANCO CANNUCCIARI ALTRI ORFANI RIMASTI PENALIZZATI NUOVA NORMATIVA, VI E' INGIUSTIZIA TRA UNA PARTE ASSUNTA CHIAM… - NewsletterLeggo : Whistleblowing, c’è la legge: tutto ciò che aziende e PA devono fare per adeguarsi*Whistleblowing e tutela dei dati… - sunsetodown : RT @bruno_simili: Viene applicata la nuova normativa, voluta dal governo guidato dal primo ministro che non perde occasione per dichiarare… -