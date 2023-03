Nuoro, donna investita e uccisa mentre attraversava la strada (Di lunedì 27 marzo 2023) Una donna di 88 anni è morta investita da un’automobile a Nuoro. La terribile vicenda è accaduta questa mattina, Lunedì 27 Marzo 2023, lungo viale della Repubblica a pochi passi dal centro della città sarda. All’incirca intorno alle ore 10.30, la donna era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, quando è stata centrata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Unadi 88 anni è mortada un’automobile a. La terribile vicenda è accaduta questa mattina, Lunedì 27 Marzo 2023, lungo viale della Repubblica a pochi passi dal centro della città sarda. All’incirca intorno alle ore 10.30, laera intenta ad attraversare lasulle strisce pedonali, quando è stata centrata ... TAG24.

