Novara | la nota ufficiale | “Benalouane si è difeso da aggressione razzista”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilcalcio ha pubblicato un comunicatoal seguito dell’accaduto durante il match contro il Piacenza, termina poi 1-1. Un tifoso è stato colpito al volto dal difensore Yohan, causandogli una ferita suturata con 10 punti. Il giocatore è stato quindi accompagnato in questura per accertamenti e rilasciato in serata. “Al termine del match il presidente Massimo Ferranti è stato accerchiato e aggredito verbalmente da un gruppo di tifosi locali all’uscita dallo stadio. Gli stessi tifosi, non contenti, hanno poi aggredito anche due calciatori delFC, recando offese personali ad uno di essi con epiteti di naturae spintonandolo più volte, il tutto senza alcun controllo da parte degli organi preposti che dovrebbero tutelare la sicurezza delle parti coinvolte ...

Ilè intervenuto stamane con unaufficiale del dg Michelangelo Vitali, in cui condanna l'episodio e la reazione del proprio tesserato, ma al tempo stesso accusa senza mezzi termini anche ...Nella mattinata di lunedì intervenuto ilche con un comunicato ufficiale ha voluto porgere la propria versione dei fatti: ' Ogni forma di violenza, in campo e fuori, è sempre inaccettabile e ...Il malore dopo l'operazione Lo scorso 8 marzo, la donna residente in provincia diera stata ... In una, l'Humanitas ha espresso "profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa" della donna.

Brutto episodio al termine di Piacenza-Novara, 34a giornata del girone A di Serie C finita 1-1 con i gol di Cosenza per i padroni di casa e Vuthaj per gli ospiti. Dopo la partita, nel… Leggi ...Il Novara in mattinata ha pubblicato una nota stampa in cui condanna il gesto ma parla di “una risposta sbagliata, figlia però di una gestione del piano sicurezza inadeguata per un evento pubblico, ...