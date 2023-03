Notte di proteste e scontri in Israele contro la riforma della giustizia. Netanyahu parlerà stamattina alla nazione (Di lunedì 27 marzo 2023) - Il presidente israeliano Herzog ha chiesto esplicitamente al capo del governo di 'interrompere subito il processo legislativo' che limita l'autonomia della magistratura. Alle14 indetta una nuova ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) - Il presidente israeliano Herzog ha chiesto esplicitamente al capo del governo di 'interrompere subito il processo legislativo' che limita l'autonomiamagistratura. Alle14 indetta una nuova ...

