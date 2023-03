Notte di controlli a Giugliano | un arresto

(Di lunedì 27 marzo 2023)died arresti aper un servizio a largo raggio. Elevate sanzioni per oltre 23mila euro complessivedie arresti ain Campania per i carabinieri della locale compagnia. L’operazione nell’ambito un servizio a largo raggio che ha portato i militari a mettere sotto setaccio le strade della città a nord di Napoli. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 29enne del posto. I carabinieri della locale stazione – su segnalazione della compagna dell’uomo – sono intervenuti nell’appartamento dove i 2 convivono con il figlio di 1 anno. Lui, ubriaco, aveva prima cacciato di casa la donna insieme al piccolino per poi aggredirla. I militari hanno bloccato l’uomo con non poche difficoltà dato il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Notte di controlli ed arresti a Giugliano per un servizio a largo raggio. Elevate sanzioni per oltre 23mila euro co… - andrea_falivene : RT @TgrRaiCampania: Una notte con i coetanei di Francesco Pio: 'Vogliamo più controlli' - Il primo weekend di movida dall'omicidio di Merge… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Una notte con i coetanei di Francesco Pio: 'Vogliamo più controlli' - Il primo weekend di movida dall'omicidio di Merge… - TgrRaiCampania : Una notte con i coetanei di Francesco Pio: 'Vogliamo più controlli' - Il primo weekend di movida dall'omicidio di M… - ErikaCurd : RT @global_project: #Parigi manif sauvage continuate fino a tarda notte. La polizia ha intensificato controlli soprattutto nei quartieri Ba… -

Per la stessa ragione, dispegne il wi - fi del telefono: "Dormo meglio e per questo segno", ... Dopo un altro paio di, a quel punto chiunque ne avrebbe fatto un terzo per mettere fuori ...Sono 650 i migranti sbarcati la scorsanel porto di Roccella Jonica, nella Locride. I profughi, di nazionalità egiziana, sono in ...ricoverato nella palestra comunale in attesa deidi ...Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Sono 650 i migranti sbarcati la scorsanel porto di Roccella Ionica, nella Locride. I profughi, di nazionalità egiziana, sono in ...in attesa deidi ...

Non solo notte, controlli pre-movida: giovani beccati con la droga in ... Cronache Fermane

Anche i tecnici dell'Arpac sono stati allertati per controllare se la nube sia tossica. L'incendio nella zona Asi di Marcianise Il vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio, attorno alle 18,30 ed è ...Ecco tutti i risultati della notte del 26 marzo di regular season NBA 2022/23. Ok Celtics, Grizzlies, Magic, Raptors, Thunder e Twolves.