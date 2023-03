“Non vincono Oriana, Tavassi, Nikita e Micol”. Sorpresa al GF Vip, c’è l’altro nome (Di lunedì 27 marzo 2023) Mancano poche ore alla attesissima Semifinale del GF Vip 7. Gli undici concorrenti rimasti, le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, Alfonso Signorini, i telespettatori, ma anche gli ex vipponi non sono più nella pelle. Chi sarà il vincitore? Wilma Goich ha detto la sua, a suo avviso ci sarà un gran colpo di scena. In cuor suo, adesso che l’adorato Daniele Dal Moro, che è anche andata a trovare di recente al GF Vip 7, è stato squalificato, spera tanto vinca un altro suo ex compagno d’avventura. A suo avviso, questa volta spetterebbe a lui. Ma un conto è ciò che si spera, un altro è la realtà dei fatti. Cos’ha detto Wilma Goich. GF Vip, chi vince secondo l’ex concorrente “Spero solo che vinca Alberto De Pisis. Mi dispiace non abbiano mai fatto entrare qualcuno che potesse avere un’amicizia con lui. È un signore. Lui, Milena Miconi e Micol ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 marzo 2023) Mancano poche ore alla attesissima Semifinale del GF Vip 7. Gli undici concorrenti rimasti, le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, Alfonso Signorini, i telespettatori, ma anche gli ex vipponi non sono più nella pelle. Chi sarà il vincitore? Wilma Goich ha detto la sua, a suo avviso ci sarà un gran colpo di scena. In cuor suo, adesso che l’adorato Daniele Dal Moro, che è anche andata a trovare di recente al GF Vip 7, è stato squalificato, spera tanto vinca un altro suo ex compagno d’avventura. A suo avviso, questa volta spetterebbe a lui. Ma un conto è ciò che si spera, un altro è la realtà dei fatti. Cos’ha detto Wilma Goich. GF Vip, chi vince secondo l’ex concorrente “Spero solo che vinca Alberto De Pisis. Mi dispiace non abbiano mai fatto entrare qualcuno che potesse avere un’amicizia con lui. È un signore. Lui, Milena Miconi e...

