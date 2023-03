“Non ti vergogni?”. Cristina Scuccia, bufera sull’ex suor Cristina. E poco prima dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 27 marzo 2023) Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è ufficialmente una concorrente dell‘isola dei Famosi 2023. Da circa un anno ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna. Presto, però, tornerà in Italia, poi partirà alla volta dell’Honduras, per partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo aver tolto il velo, Cristina Scuccia ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo. “Sì adesso sono Cristina, suor Cristina è dentro di me – aveva raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin – se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023), ex, è ufficialmente una concorrente dell‘isola dei2023. Da circa un anno ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna. Presto, però, tornerà in Italia, poi partirà alla volta dell’Honduras, per partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo aver tolto il velo,ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo. “Sì adesso sonoè dentro di me – aveva raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin – se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il ...

