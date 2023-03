"Non sono così pi***". Sesso da ex con Eros Ramazzotti, lo sfogo della Hunziker (Di lunedì 27 marzo 2023) Si torna a parlare di Michelle Hunziker. Tutta colpa della clamorosa frase in tv, quando ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera aveva risposto con ironia ai due comici affermando, di fatto, di avere avuto rapporti intimi con il suo ex, Eros Ramazzotti, dopo il divorzio. Nel dettaglio, Pio e Amedeo avevano chiesto: "Quale è il segreto di questa amicizia?", riferendosi al rapporto di Michelle con Ramazzotti. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni", aveva risposto lei. Dunque una nuova domanda: "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?". E la madre di Aurora Ramazzotti, clamoroso ma vero, ha risposto: "Ogni tanto sì... per educazione". Poi una risata e Pio e Amedeo di sasso: "Non è vero dai… Adesso Eros è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Si torna a parlare di Michelle. Tutta colpaclamorosa frase in tv, quando ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera aveva risposto con ironia ai due comici affermando, di fatto, di avere avuto rapporti intimi con il suo ex,, dopo il divorzio. Nel dettaglio, Pio e Amedeo avevano chiesto: "Quale è il segreto di questa amicizia?", riferendosi al rapporto di Michelle con. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni", aveva risposto lei. Dunque una nuova domanda: "Tu e, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?". E la madre di Aurora, clamoroso ma vero, ha risposto: "Ogni tanto sì... per educazione". Poi una risata e Pio e Amedeo di sasso: "Non è vero dai… Adessoè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i lor… - Poesiaitalia : “Il problema non è che le persone siano ignoranti. Il problema è che le persone sono istruite quel tanto che basta… - Pontifex_it : Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazion… - NinoRamosTerml : RT @ZZiliani: Niente, come se il processo non fosse mai iniziato. Tutto rinviato al 10 maggio,il Gup deve valutare le richieste di costituz… - tuttecosee : @adellovesharry non sto capendo un cazzo e sono alla prima pagina ma stiamo scherzando? -