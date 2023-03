Non solo Tiffany. Il diamante più bello di New York è lo Yankee Stadium (Di lunedì 27 marzo 2023) New York è la città dove tutto è possibile e dove i sogni possono diventare realtà. Come, ad esempio, assistere dal vivo ad un “fuoricampo” ed essere trasportati dall’entusiasmo di decine di migliaia di tifosi e sentirsi, in quel preciso istante, newYorkesi da sempre! Preparati a vivere un’esperienza unica con la linea “Events” di Made by Turisanda. Un soggiorno a New York presso uno dei più iconici hotel della città, il The New Yorker Hotel, in Midtown West lungo l’8° strada, costruito nel 1929 in piena epoca del Jazz e riconoscibile per la grande insegna in stampatello rosso che campeggia sulla facciata Art Deco superbamente istoriata. Un volo intercontinentale sui nuovissimi Boeing 787 Dreamliner di Neos Air per una traversata atlantica comoda e con servizi a bordo, anche tecnologici, di ultima generazione. E, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Newè la città dove tutto è possibile e dove i sogni possono diventare realtà. Come, ad esempio, assistere dal vivo ad un “fuoricampo” ed essere trasportati dall’entusiasmo di decine di migliaia di tifosi e sentirsi, in quel preciso istante, newesi da sempre! Preparati a vivere un’esperienza unica con la linea “Events” di Made by Turisanda. Un soggiorno a Newpresso uno dei più iconici hotel della città, il The Newer Hotel, in Midtown West lungo l’8° strada, costruito nel 1929 in piena epoca del Jazz e riconoscibile per la grande insegna in stampatello rosso che campeggia sulla facciata Art Deco superbamente istoriata. Un volo intercontinentale sui nuovissimi Boeing 787 Dreamliner di Neos Air per una traversata atlantica comoda e con servizi a bordo, anche tecnologici, di ultima generazione. E, ...

