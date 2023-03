Non solo Skriniar, il PSG guarda anche in casa Napoli: pronto l’assalto in estate (Di lunedì 27 marzo 2023) Con la stagione che inizia ad avvicinarsi al termine, iniziano a circolare le prime voci di calciomercato in vista della prossima sessione estiva. Un affare già concluso è quello di Skriniar, il difensore dell’Inter al termine della stagione infatti passerà al PSG. I francesi però non sembrano essere sazi e sono pronti a pescare ancora in Serie A, in particolare dal Napoli di Luciano Spalletti. Calciomercato PSG: l’obiettivo azzurro La stagione favolosa disputata fino a questo momento dai partenopei non passa inosservata neanche all’estero. Per questo motivo i top club iniziano a sondare il terreno per i calciatori azzurri, tra i nomi più caldi in ottica calciomercato c’è ovviamente quello di Kim Min-Jae. Kim Min-Jae Napoli (FOTO SSC Napoli) Stando a quanto riportato da Footmercato, i ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Con la stagione che inizia ad avvicinarsi al termine, iniziano a circolare le prime voci di calciomercato in vista della prossima sessione estiva. Un affare già concluso è quello di, il difensore dell’Inter al termine della stagione infatti passerà al PSG. I francesi però non sembrano essere sazi e sono pronti a pescare ancora in Serie A, in particolare daldi Luciano Spalletti. Calciomercato PSG: l’obiettivo azzurro La stagione favolosa disputata fino a questo momento dai partenopei non passa inosservata neall’estero. Per questo motivo i top club iniziano a sondare il terreno per i calciatori azzurri, tra i nomi più caldi in ottica calciomercato c’è ovviamente quello di Kim Min-Jae. Kim Min-Jae(FOTO SSC) Stando a quanto riportato da Footmercato, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazion… - ZZiliani : PROCESSO #PRISMA. Se anche domani l'udienza preliminare dovesse risolversi con un rinvio alla Cassazione, come vuol… - _Nico_Piro_ : Imperdibile @JohannesBuckler Presidio di memoria “La frase “335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani… - monica_tintori : RT @Wondercri1982: 'UN GRANDE RESET DIETRO L'ANGOLO.. Dati sconvolgenti, alta mortalità, i vaccini non solo hanno eliminato gente ma hanno… - Darkness : Io non ho mai vissuto un solo giorno della mia vita con questa leggerezza, neanche da piccola -