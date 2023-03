Non solo Retegui, l’Italia pensa ad altri argentini da convocare in Nazionale (La Nacion) (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui potrebbe essere solo il primo argentino ad essere chiamato nella Nazionale di Roberto Mancini. Lo scrive La Nacion: l’Italia avrebbe in archivio diversi oriundi da poter convocare. Lo stesso commissario tecnico, del resto, ha dichiarato che è possibile ci siano, in futuro altri convocati dall’estero, vista la penuria di calciatori italiani che giocano in Serie A con regolarità. La Nacion fa i nomi dei papabili. “Secondo fonti vicine all’Italia, nella lista dei potenziali sondabili per un mandato di comparizione ci sarebbero diversi argentini: Nicolás Capaldo (nel Salisburgo, consigliato da Daniele De Rossi, che fu suo compagno di squadra nel Boca), Gino Infantino (Rosario Central ), Juan ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateopotrebbe essereil primo argentino ad essere chiamato nelladi Roberto Mancini. Lo scrive Laavrebbe in archivio diversi oriundi da poter. Lo stesso commissario tecnico, del resto, ha dichiarato che è possibile ci siano, in futuroconvocati dall’estero, vista la penuria di calciatori italiani che giocano in Serie A con regolarità. Lafa i nomi dei papabili. “Secondo fonti vicine al, nella lista dei potenziali sondabili per un mandato di comparizione ci sarebbero diversi: Nicolás Capaldo (nel Salisburgo, consigliato da Daniele De Rossi, che fu suo compagno di squadra nel Boca), Gino Infantino (Rosario Central ), Juan ...

