«Non ne potevo più, guardate come lo dico al mio capo». Volano le dimissioni in diretta social con l’hashtag #Quittok (Di lunedì 27 marzo 2023) «Mi sono licenziata perché non ce la facevo più. Guadagnavo bene e avevo a che fare con i migliori del settore, ma mi sentivo misera». Sono di questo tenore gli sfoghi in cui ci si imbatte sempre più spesso su TikTok. Ma non ci sono solo i resoconti. C’è chi mostra in diretta il momento in cui si licenzia: «guardate la faccia del mio capo quando glielo dico». Questi video sono spesso accompagnati da un hashtag. È #Quittok, che sfruttando la formula ormai tradizionale unisce la parola chiave del fenomeno che descrive alla parte finale del nome della piattaforma che ne ospita il racconto. Mani che tremano, lacrime, e un senso di liberazione sono quello che spesso segue il momento in cui gli utenti, spesso giovani, rassegnano le proprie dimissioni. E il fenomeno non è di nicchia. ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Mi sono licenziata perché non ce la facevo più. Guadagnavo bene e avevo a che fare con i migliori del settore, ma mi sentivo misera». Sono di questo tenore gli sfoghi in cui ci si imbatte sempre più spesso su TikTok. Ma non ci sono solo i resoconti. C’è chi mostra inil momento in cui si licenzia: «la faccia del mioquando glielo». Questi video sono spesso accompagnati da un hashtag. È, che sfruttando la formula ormai tradizionale unisce la parola chiave del fenomeno che descrive alla parte finale del nome della piattaforma che ne ospita il racconto. Mani che tremano, lacrime, e un senso di liberazione sono quello che spesso segue il momento in cui gli utenti, spesso giovani, rassegnano le proprie. E il fenomeno non è di nicchia. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Ero stato invitato dall’organizzatore di questa presentazione al Senato, di un libro ma non potevo. Il Prof. Contr… - loperatoreOC : @IlNazionale 'non potevo continuare a giocare alla playstation, mannaggiammè'.. - irresistewart : non avevo mai visto 'atonement'. ecco, potevo farmi i cazzi miei. ???? - imsiriusidc : @giuslibrary raga tamlin lo amo non potevo più nasconderlo - FloydJethro69 : @Virna25marzo Io l'ho bloccato da un bel po' di tempo perchè non ne potevo più dei suoi tweet farneticanti, che, pe… -