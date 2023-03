Non c’è posto per il compagno disabile | tutta la classe rinuncia al viaggio d’istruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Non può venire lui? Non andiamo nemmeno noi”: un’interaquinta del Liceo linguistico e delle Scienze umane di Frigento ha cosìto alla gita di maturità. La decisione degli studenti è stata presa per solidarietà nei confronti del loro, che non avrebbe potuto partecipare. Il problema – come racconta Irpinia News – è sorto al momento della prenotazione, quando la compagnia che si occupa di organizzare i viaggiha comunicato che per il ragazzo, in sedia a rotelle, non c’era. I tentativi del preside e dei docenti di trattare con l’agenzia di viaggi finora sono risultati vani. La compagnia ha affermato, infatti, che non ci sono posti né cabine adatte ad accogliere i ragazzi disabili, né sul pullman né sul traghetto che avrebbe dovuto ...