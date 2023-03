“Non c’è neve, cambiamo paradigma”. L’Alpe Devero resiste al masterplan per funivie e impianti da sci con il turismo lento (Di lunedì 27 marzo 2023) “Forse per l’onda lunga della monocoltura dello sci, la popolazione è ancora convinta che quella degli impianti sia la strada giusta. Con la neve che si alza di quota, investire nelle infrastrutture significa investire nello spreco di risorse idriche ed energetiche, per in un mercato saturo e al tramonto”. Nicola Pech del Comitato Tutela Devero non ha dubbi: per salvare il turismo montano è necessario cambiare paradigma. Nel caso delL’Alpe Devero, gioiello naturale del Piemonte, è ancora più semplice: “Bisogna preservare e a non stravolgere le dinamiche di turismo lento che, per bravura o per casualità, già ci sono”. Per questo motivo dal 2017, insieme al Comitato Tutela Devero, che raccoglie diverse associazioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “Forse per l’onda lunga della monocoltura dello sci, la popolazione è ancora convinta che quella deglisia la strada giusta. Con lache si alza di quota, investire nelle infrastrutture significa investire nello spreco di risorse idriche ed energetiche, per in un mercato saturo e al tramonto”. Nicola Pech del Comitato Tutelanon ha dubbi: per salvare ilmontano è necessario cambiare. Nel caso del, gioiello naturale del Piemonte, è ancora più semplice: “Bisogna preservare e a non stravolgere le dinamiche diche, per bravura o per casualità, già ci sono”. Per questo motivo dal 2017, insieme al Comitato Tutela, che raccoglie diverse associazioni del ...

