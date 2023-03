Non c’è Def che tenga: il direttore del Tesoro non intende lavorare a Pasqua (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre si avvicina la Pasqua, c’è grande curiosità per sapere come la trascorrerà uno degli uomini più potenti d’Italia. Prosegue, infatti, l’epopea della Pasqua “barbier-hermittiana”. Riccardo Barbieri Hermitte, direttore del Tesoro designato dal Governo Meloni al posto di Alessandro Rivera, non intende rinunciare all’abbacchio. Lo ha ribadito di nuovo a chi al Mef gli faceva notare la sfortunata coincidenza temporale tra la missione che lo attende a Washington e la preparazione del Documento di economia e finanza (Def): “In vita mia non ho mai lavorato a Pasqua e a Pasquetta e non intendo iniziare ora”. Infatti, il successore di Rivera sarà chiamato a partecipare, accompagnando Giorgetti, all’importante appuntamento degli spring days a Washington. Proprio negli stessi giorni, a ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre si avvicina la, c’è grande curiosità per sapere come la trascorrerà uno degli uomini più potenti d’Italia. Prosegue, infatti, l’epopea della“barbier-hermittiana”. Riccardo Barbieri Hermitte,deldesignato dal Governo Meloni al posto di Alessandro Rivera, nonrinunciare all’abbacchio. Lo ha ribadito di nuovo a chi al Mef gli faceva notare la sfortunata coincidenza temporale tra la missione che lo attende a Washington e la preparazione del Documento di economia e finanza (Def): “In vita mia non ho mai lavorato ae a Pasquetta e non intendo iniziare ora”. Infatti, il successore di Rivera sarà chiamato a partecipare, accompagnando Giorgetti, all’importante appuntamento degli spring days a Washington. Proprio negli stessi giorni, a ...

