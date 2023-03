Noi siamo voi Votatevi!

Leggi su milano-notizie

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il 5 aprile la spassosa coppia Cornacchione-Sgrilli con la sua surreale propaganda tutta sottosopra invita tutti “alle urne” al Teatro Martinitt. Perché comicità e politica sembrano andare a braccetto. Nell’uovo di Pasqua del tempio milanese della commedia, ecco una divertentissima sorpresa extra: uno special event, in data unica, con due mattatori del palco pronti a trasformarlo in agorà. Perché pare proprio che “solo il comico sappia parlare alla pancia del popolo e abbia le carte in regola per governare la nazione”. Meditate gente, meditate. Mercoledì 5 aprile – ore 21 di e con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli. Regia e consulenza drammaturgica di Renato Sarti. Musiche originali di Sergio Sgrilli. L’Italia come sempre è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo i nostri due candidati gran parte della colpa è ...