Noi siamo leggenda, nella nuova serie di RaiDue ci saranno anche quattro amatissimi protagonisti di Mare Fuori: ecco chi (Di lunedì 27 marzo 2023) Andrà in onda il prossimo autunno Noi siamo leggenda, la nuova serie televisiva di Rai Due annunciata subito dopo la fine della terza stagione di Mare Fuori. La famosa serie tv ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli sembrerebbe essere infatti legata a doppio filo con Noi siamo leggenda. Nel cast infatti ci saranno diversi amatissimi attori, come Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Domenico Cuomo e Nicolas Maupas. Alla regia, Carmine Elia. Nel cast della nuova fiction vedremo anche Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin, Marta Giovannozzi e Antonia Liskova. Il trailer della serie è già disponibile su tutti i canali social. Noi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 marzo 2023) Andrà in onda il prossimo autunno Noi, latelevisiva di Rai Due annunciata subito dopo la fine della terza stagione di. La famosatv ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli sembrerebbe essere infatti legata a doppio filo con Noi. Nel cast infatti cidiversiattori, come Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Domenico Cuomo e Nicolas Maupas. Alla regia, Carmine Elia. Nel cast dellafiction vedremoAntonio Gerardi, Beatrice Vendramin, Marta Giovannozzi e Antonia Liskova. Il trailer dellaè già disponibile su tutti i canali social. Noi ...

