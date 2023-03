“Noi siamo leggenda” | cosa aspettarsi dalla serie fantasy con il cast di “Mare Fuori”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il successo di, la Rai ha intenzione di puntare su un’altrateen che prenderà il titolo di Noi. E, dal momento che “squadra vincente non si cambia”, lo show in arrivo assisterà alla partecipazione di alcuni volti del prison drama ambientato a Napoli. La terza stagione diha chiuso in bellezza tant’è che, a partire da maggio, inizieranno le riprese dei nuovi episodi. In virtù del successo del prison drama ambientato nell’istituto minorile di Napoli, la Rai si appresta a battere il ferro finché è caldo, puntando su un’altrateen. Cambierà il registro ma gran parte delsarà “preso in prestito” dallo show evento di Rai Due: stiamo parlando di Noi...