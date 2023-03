“Noi non andiamo in Honduras”. Isola dei Famosi, la concorrente top dà forfait. Pessima notizia per Ilary Blasi (Di lunedì 27 marzo 2023) Subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. La data di inizio è fissata per lunedì 17 aprile 2023, stesso palinsesto riservato per il Grande Fratello Vip, che finirà il 3 aprile. Secondo quanto riportano i siti specializzati, il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda per dieci puntate. Ad affiancare la conduttrice dell‘Isola dei Famosi 2023 ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell’edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi. I due saranno gli opinionisti del reality show e commenteranno le vicende dei naufraghi dallo studio. Anche Alvin è stato confermato come inviato dal programma. Il 45enne tornerà in Honduras per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via la nuova edizione de L’dei2023. La data di inizio è fissata per lunedì 17 aprile 2023, stesso palinsesto riservato per il Grande Fratello Vip, che finirà il 3 aprile. Secondo quanto riportano i siti specializzati, il reality show condotto daandrà in onda per dieci puntate. Ad affiancare la conduttrice dell‘dei2023 ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell’edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi. I due saranno gli opinionisti del reality show e commenteranno le vicende dei naufraghi dallo studio. Anche Alvin è stato confermato come inviato dal programma. Il 45enne tornerà inper ...

