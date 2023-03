No! Un pilota non ha rilasciato per sbaglio una fantomatica scia chimica in un aeroporto (Di lunedì 27 marzo 2023) L’intramontabile teoria del complotto delle scie chimiche viene riproposta con la condivisione di un video dove si sostiene che un pilota abbia accidentalmente rilasciato una “scia” mentre l’aeromobile si trovava in un aeroporto. La clip circola da anni e viene riproposta con la stessa narrazione, ma c’è una spiegazione ed è assai nota nel mondo dell’aeronautica: a generare quel fumo è un sistema utile a generare energia per il velivolo. Per chi ha fretta Il video circola almeno dal 2016. Il punto dal quale fuoriesce il fumo è noto come APU. L’APU è un sistema utilizzato da gli aerei per produrre energia. Nel caso del video c’era un’anomalia, non pericolosa. Analisi Ecco un post di esempio dove viene condiviso e commentato il video: Un pilota ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) L’intramontabile teoria del complotto delle scie chimiche viene riproposta con la condivisione di un video dove si sostiene che unabbia accidentalmenteuna “” mentre l’aeromobile si trovava in un. La clip circola da anni e viene riproposta con la stessa narrazione, ma c’è una spiegazione ed è assai nota nel mondo dell’aeronautica: a generare quel fumo è un sistema utile a generare energia per il velivolo. Per chi ha fretta Il video circola almeno dal 2016. Il punto dal quale fuoriesce il fumo è noto come APU. L’APU è un sistema utilizzato da gli aerei per produrre energia. Nel caso del video c’era un’anomalia, non pericolosa. Analisi Ecco un post di esempio dove viene condiviso e commentato il video: Un...

