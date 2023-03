No! La foto di questo striscione sull’Italia e le proteste francesi è un falso

(Di lunedì 27 marzo 2023) Circola ladi una manifestazione francese con la scritta «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» («Noi non faremo la fine dell’Italia»). Laviene attribuita alle attualiin Francia contro la riforma delle pensioni. Come in un caso precedentemente trattato da Open Fact-checkig, anche questa immagine risulta falsamente attribuita alledel 2023, ma soprattutto risulta modificata con un programma diriocco. Per chi ha fretta Larisale al 2016, non al 2023. La scritta risulta modificata, sostituendo l’originale «Non a la casse du code travail» con la frase «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» («Noi non faremo la fine dell’Italia»). Analisi Ecco un esempio di condivisione: PER CHI NON SA IL FRANCESE…...

