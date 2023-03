NJPW New Japan Cup Final Day 2023 – Review

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo due settimane l’edizione numero 19 della NewCup è giunta al termine. Com’è andato l’evento? Chi tra David Finlay e SANADA affronterà Kazuchika Okada a Sakura Genesis? Di seguito i risultati e un parere sull’evento. i i TAG TEAM MATCH Just Five Guys’ Taichi & DOUKI vs Hiroshi Tanahashi & Yuto Nakashima (10:03) Fa impressione vedere Hiroshi Tanahashi nell’opener di un evento; soprattutto se fa con squadra con uno Young Lion che certamente si prenderà il pin. Il match è stato abbastanza solido, con Yuto Nakashima che ha dato il massimo e gli altri partecipanti hanno fatto un buon lavoro nel farlo sembrare un tipo tosto dopo i vari calci presi da Taichi. La serata è cominciata per bene e terminerà alla grande per i Just Five Guys. Winners: Taichi & DOUKI (6 / 10) i TAG TEAM MATCH Shota Umino & Ryohei Oiwa vs TMDK’s Zack Sabre Jr & ...

New Japan Pro-Wrestling will hold its NJPW Sakura Genesis event on April 8 from Sumo Hall in Ryogoku, Japan. The event will be headlined by Kazuchika Okada defending his IWGP World Heavyweight ...