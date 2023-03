Netflix, tutte le novità in arrivo ad aprile 2023! (Di lunedì 27 marzo 2023) Il mese di aprile è alle porte e proprio per questo la pagina Instagram ufficiale di Netflix ha appena resi noti i titoli che il prossimo mese approderanno sulla piattaforma streaming. Il mese si aprirà con l’arrivo in streaming del secondo capitolo della saga di After, che racconta la tormentata storia d’amore di Tessa e Hardin, interpretati rispettivamente da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. After 2 debutterà sabato 1 aprile su Netflix. L’1 aprile sarà anche il giorno in cui arriverà in streaming Jojo’s Bizarre adventure: Diamond is Unbreakable. Dal 5, invece, sarà disponibile il documentario Lewis Capaldi: How I’m feeling now, dedicato alla vita del cantante. Il giorno seguente, il 6 aprile, arriverà Beef – Lo scontro, mentre il 7 dello stesso mese sarà ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 marzo 2023) Il mese diè alle porte e proprio per questo la pagina Instagram ufficiale diha appena resi noti i titoli che il prossimo mese approderanno sulla piattaforma streaming. Il mese si aprirà con l’in streaming del secondo capitolo della saga di After, che racconta la tormentata storia d’amore di Tessa e Hardin, interpretati rispettivamente da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. After 2 debutterà sabato 1su. L’1sarà anche il giorno in cui arriverà in streaming Jojo’s Bizarre adventure: Diamond is Unbreakable. Dal 5, invece, sarà disponibile il documentario Lewis Capaldi: How I’m feeling now, dedicato alla vita del cantante. Il giorno seguente, il 6, arriverà Beef – Lo scontro, mentre il 7 dello stesso mese sarà ...

