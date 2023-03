Netflix annuncia La vita che volevi, serie sulla transizione sessuale scritta e diretta da Ivan Cotroneo (Di lunedì 27 marzo 2023) Al via a Lecce, Napoli e in Salento le riprese di La vita che volevi, serie Netflix scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Netflix annuncia La vita che volevi, una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy che sarà disponibile solo su Netflix. Le riprese della nuova produzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. La serie, creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta e diretta dallo stesso Cotroneo, vede come protagonisti Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 marzo 2023) Al via a Lecce, Napoli e in Salento le riprese di LachedaLache, una nuovaprodotta da Banijay Studios Italy che sarà disponibile solo su. Le riprese della nuova produzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. La, creata edae da Monica Rametta edallo stesso, vede come protagonisti Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), ...

