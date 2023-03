Netanyahu prende tempo sulla giustizia e cede di nuovo alle richieste dell’estremista Ben-Gvir (Di lunedì 27 marzo 2023) Israele ha bisogno di una riforma della giustizia, e su questo ogni partito è d’accordo. Israele però ha bisogno di arrivare a questa nuova legge in un clima di dialogo, collaborazione e fiducia, e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) Israele ha bisogno di una riforma della, e su questo ogni partito è d’accordo. Israele però ha bisogno di arrivare a questa nuova legge in un clima di dialogo, collaborazione e fiducia, e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Il ministro della Sicurezza nazionale israeliana rappresenta il contrario delle politiche portate avanti da Netanya… - sallo_news : Israele, Netanyahu prende tempo e chiede calma: 'Siamo fratelli' - DanielaColi2 : La lobby ebraica US prende le distanze dal governo Netanyahu e non vuole in US il ministro suprematista delle finan… -