Netanyahu posticipa la riforma della giustizia (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di sospendere la seconda e terza lettura alla Knesset della riforma della giustizia e dare "tempo" per un esame allargato nella prossima sessione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier israeliano Benyaminha deciso di sospendere la seconda e terza lettura alla Knessete dare "tempo" per un esame allargato nella prossima sessione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoroSoufiane : #Netanyahu posticipa la riforma giudiziaria all’estate per evitare la guerra civile in #israele. ???? - antoniettampa : Netanyahu fa ciò che fa sempre: gioca con il tempo, posticipa il momento della decisione e gioca con le parole nell… - ChukNui : @Netanyahu posticipa controversa riforma della Giustizia. 'Tutti riconosciamo la necessità di riforme all'interno d… - aleve74 : RT @GennaroMansi: Caos in #Israele: il premier Netanyahu posticipa la riforma | Migliaia di manifestanti davanti alla Knesset, sciopero gen… - GennaroMansi : Caos in #Israele: il premier Netanyahu posticipa la riforma | Migliaia di manifestanti davanti alla Knesset, sciope… -

Netanyahu posticipa la riforma della giustizia Dopo aver ricordato l'episodio biblico delle due mamme che rivendicano davanti Re Salomone il figlio e la scelta di una di loro che non vuole fare a pezzi il piccolo, Netanyahu ha detto che "non ... Netanyahu posticipa la riforma della giustizia per evitare la 'guerra civile' Il primo ministro Netanyahu ha chiesto di porre fine ai crescenti rifiuti di prestare servizio tra i riservisti delle Forze di difesa, dicendo che non è disposto a fare a pezzi il Paese. Netanyahu ha ... Proteste in Israele bloccato dagli scioperi, Netanyahu posticipa la riforma della giustizia Lo riferiscono i media secondo cui 'Potenza ebraica' ha diffuso una lettera con l'impegno in questo senso firmata dal premier Benyamin Netanyahu al termine dell'incontro con Ben Gvir. "Ho accettato ... Dopo aver ricordato l'episodio biblico delle due mamme che rivendicano davanti Re Salomone il figlio e la scelta di una di loro che non vuole fare a pezzi il piccolo,ha detto che "non ...Il primo ministroha chiesto di porre fine ai crescenti rifiuti di prestare servizio tra i riservisti delle Forze di difesa, dicendo che non è disposto a fare a pezzi il Paese.ha ...Lo riferiscono i media secondo cui 'Potenza ebraica' ha diffuso una lettera con l'impegno in questo senso firmata dal premier Benyaminal termine dell'incontro con Ben Gvir. "Ho accettato ... Netanyahu posticipa la riforma della giustizia - Mondo Agenzia ANSA Netanyahu posticipa la riforma della giustizia (ANSA) - TEL AVIV, 27 MAR - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di sospendere la seconda e terza lettura alla Knesset della riforma della giustizia e dare "tempo" per un esame allargato ... Le proteste paralizzano gli aeroporti, la testimonianza di un ticinese Il ticinese Marco D'Erchie è tra le persone il cui volo da Tel Aviv è stato posticipato a causa delle proteste in corso per la riforma giudiziaria voluta dal governo Netanyahu. "L'aeroporto si è riemp ... (ANSA) - TEL AVIV, 27 MAR - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di sospendere la seconda e terza lettura alla Knesset della riforma della giustizia e dare "tempo" per un esame allargato ...Il ticinese Marco D'Erchie è tra le persone il cui volo da Tel Aviv è stato posticipato a causa delle proteste in corso per la riforma giudiziaria voluta dal governo Netanyahu. "L'aeroporto si è riemp ...