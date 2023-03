Netanyahu contro tutti: caccia il ministro della Difesa (e mangia aragosta di sabato). Scontri nella notte (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier irrita i religiosi mangiando il cibo (vietato) durante lo Shabbat. E licenzia Yoav Gallant che gli aveva chiesto di fermare la riforma della giustizia in Parlamento. Scontri davanti alla sua abitazione, si dimette anche il console a New York Leggi su corriere (Di lunedì 27 marzo 2023) Il premier irrita i religiosindo il cibo (vietato) durante lo Shabbat. E licenzia Yoav Gallant che gli aveva chiesto di fermare la riformagiustizia in Parlamento.davanti alla sua abitazione, si dimette anche il console a New York

