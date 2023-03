Neonato morto dopo una circoncisione in casa a Roma, fermate due donne (Di lunedì 27 marzo 2023) La donne contattate dalla madre - Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha consentito di raccogliere gravi indizi sul coinvolgimento delle due donne: la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) Lacontattate dalla madre - Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha consentito di raccogliere gravi indizi sul coinvolgimento delle due: la ...

