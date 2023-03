Neonato morto dopo la circoncisione in casa, arrestate due nigeriane. Indagata anche la madre (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono due fermi per il caso del Neonato nigeriano dei Castelli Romani morto il 24 marzo per una circoncisione eseguita in casa. Si tratta di due donne anch’esse nigeriane per le quali il pm di Velletri ha formulato i reati di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo di professione. Le due sono state portate a Rebibbia, dove ora si trovano in attesa della convalida del fermo. La madre del piccolo, che al precipitare della situazione era corsa in strada a cercare aiuto, è a sua volta Indagata per concorso in omicidio preterintenzionale, ma si trova in stato di libertà. I «gravi elementi indiziari» nel caso del Neonato morto per la circoncisione Sebbene si attenda l’autopsia per avere certezza delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono due fermi per il caso delnigeriano dei Castelli Romaniil 24 marzo per unaeseguita in. Si tratta di due donne anch’esseper le quali il pm di Velletri ha formulato i reati di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo di professione. Le due sono state portate a Rebibbia, dove ora si trovano in attesa della convalida del fermo. Ladel piccolo, che al precipitare della situazione era corsa in strada a cercare aiuto, è a sua voltaper concorso in omicidio preterintenzionale, ma si trova in stato di libertà. I «gravi elementi indiziari» nel caso delper laSebbene si attenda l’autopsia per avere certezza delle ...

